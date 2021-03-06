SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK hastaneye saldırdı: 7 sağlık çalışanını alıkoydu



ESED REJİMİNİN ELİNE GEÇMİŞTİ

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Deyrizor'da YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu zaman zaman protesto ediyor.