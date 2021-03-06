SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK hastaneye saldırdı: 7 sağlık çalışanını alıkoydu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu Şıheyl ilçesinde bir hastaneye gece saatlerinde baskın düzenledi.
Hastanedeki güvenlik kameralarını kıran ve tıbbi ekipmanlara da saldırarak zarar veren YPG/PKK'lı teröristler, rastgele darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7'sini alıkoydu. Bununla da yetinmeyen teröristler, hastaneye ait 3 aracı ve bazı motosikletleri ateşe verdi.
Terör örgütü, daha sonra hastane çevresindeki bazı evlere de baskın yaparak 3 sivili alıkoydu.
DEYRİZOR'DAKİ DURUM
Çoğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.