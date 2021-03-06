SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Tatbikatında önemli açıklamalar

Ege Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu önemli tatbikatına video konferansla bağlanarak personele hitap etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Önceki gün şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu nedeniyle özellikle hatırlayacağız. Tedavileri devam eden askerlere acil şifalar temenni ediyorum.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın kahraman donanmamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Uluslararası hukuka olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız göğsümüzü kabartan başarılı bir süreç yönetti.

Bu tatbikatta sahip olduğumuz araçların personel tarafından kullanılmasını da gözlemliyoruz. Varsa eksiklerini giderme ihtiyacına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak Ege ve Akdeniz'de tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek tatbikatımızda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyoruz.