SON DAKİKA: Teslim olan teröristten HDP itirafı: PKK propagandası yapıp örgüte gönderdiler

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencisiyken 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen R.O. da Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
İfadesi alınan R.O, dağa götürülme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Terör örgütü sempatizanlarının yoğun propagandasına maruz kaldığını ifade eden R.O, bir terör iş birlikçisinin kendisine bir miktar para ve not vererek, HDP Diyarbakır il binasında "Ali" isminde birine yönlendirdiğini söyledi.
Yönlendirildiği kişiyi bularak kendisine notu verdiğini anlatan R.O, şunları kaydetti:
"HDP il binasına giderek yönlendirdiği kişiyi buldum. O kişi nota baktıktan sonra beni yan odaya götürerek odada beklememi istedi. HDP il binasında bana ve orada bulunan iki kişiye terör örgütü PKK propagandası yaptılar. Sonra bizi bir eve yönlendirdiler. Bir gece o evde kaldık. Sonra eve gelen biri bizi otobüsle Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderdi. Burada da bir süre kaldıktan sonra Uludere ilçesi tarafından sınırın diğer tarafına geçerek örgüte katıldık."
Terör örgütü PKK'da yer aldığı sırada mayın patlamasında 2 ayağını kaybettiğini aktaran R.O, tedavisinin de Amerikalı doktorlar tarafından yapıldığını belirtti.