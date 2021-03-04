SON DAKİKA: Teslim olan teröristten HDP itirafı: PKK propagandası yapıp örgüte gönderdiler

ABD'nin YPG'ye silah, zırhlı araç ve birçok yardım yaptığını bildiğini anlatan R.O, "Amerika'nın sahada kurduğu hastane, doktor gibi birçok teçhizatlı kullanım alanları da YPG'nin kullanımına açıktı. Cephelerde Amerikalı askerler bizim yanımızda yer alırdı." dedi.

Örgütten bir teröristle beraber kaçma girişiminde bulunduğunu belirten R.O, Suriye'nin Kamışlı kentine gitmek için araba ararken YPG'li teröristler tarafından yakalandıklarını söyledi.

Kaçma girişiminde bulundukları için yer altında bulunan bir hücreye konulduklarını ifade eden R.O, şunları anlattı: