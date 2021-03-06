



"SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ" DEDİ, HDPKK'LI TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili, 53 kişinin hayatını kaybettiği 769 kişinin yaralandığı sokak taşkınlıklarının azmettircisi olan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini meydanlarda söyleyen HDPKK'lı Selahattin Demirtaş için de özgürlük çağrısı yapan Davutoğlu, "Aralarında Sayın Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu tutukluların, tutuklu yargılanmaya devam etmesi yanlıştır " ifadelerini kullandı.