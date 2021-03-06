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    • 07.03.2021 01:35
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    Serok Ahmet'in şirazesi kaydı! "Sayın" ifadesi kullanıp 'a özgürlük istedi, kapatılmasın dedi

    Gelecek Partisi Genel Başkanı , canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu. 'nin kapatılmaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Sayın" ifadesini kullanıp, 6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili, HDPKK'lı için de özgürlük çağrısı yaptı. Davutoğlu'nun bu şuursuz açıklamaları birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

    Ahmet Davutoğlu: HDP kapatılmamalı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP yandaşı çukur medyanın bayrak taşıyıcısı olan Halk TV'de Suat Toktaş'ın programına konuk oldu.


    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı, HDP'nin kapatılması tartışmalarını ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konuları hakkında tepki çeken skandal açıklamalara imza attı.



    HDP'nin kapatılmaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "HDP kapatılmamalı. Hiçbir parti kapatılmamalı. Suçlar varsa kişisel olarak o suç takip edilir. Siyasi partinin kapatılması, o partiyi terör örgütünün propagandasına açık hale getirir." dedi.



    "SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ" DEDİ, HDPKK'LI TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
    6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili, 53 kişinin hayatını kaybettiği 769 kişinin yaralandığı sokak taşkınlıklarının azmettircisi olan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini meydanlarda söyleyen HDPKK'lı Selahattin Demirtaş için de özgürlük çağrısı yapan Davutoğlu, "Aralarında Sayın Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu tutukluların, tutuklu yargılanmaya devam etmesi yanlıştır " ifadelerini kullandı.

        PKK'NIN KATLETTİĞİ ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ
        Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde de terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 Gara şehidi üzerinden siyaset yapmaya kalkışmış, HDP ve Kandil'in değirmenine su taşıyarak 13 şehit üzerinden siyasi rant peşine düşüp devleti hedef göstermişti.
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