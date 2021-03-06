Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP yandaşı çukur medyanın bayrak taşıyıcısı olan Halk TV'de Suat Toktaş'ın programına konuk oldu.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı, HDP'nin kapatılması tartışmalarını ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konuları hakkında tepki çeken skandal açıklamalara imza attı.
HDP'nin kapatılmaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "HDP kapatılmamalı. Hiçbir parti kapatılmamalı. Suçlar varsa kişisel olarak o suç takip edilir. Siyasi partinin kapatılması, o partiyi terör örgütünün propagandasına açık hale getirir." dedi.
"SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ" DEDİ, HDPKK'LI TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili, 53 kişinin hayatını kaybettiği 769 kişinin yaralandığı sokak taşkınlıklarının azmettircisi olan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini meydanlarda söyleyen HDPKK'lı Selahattin Demirtaş için de özgürlük çağrısı yapan Davutoğlu, "Aralarında Sayın Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu tutukluların, tutuklu yargılanmaya devam etmesi yanlıştır " ifadelerini kullandı.