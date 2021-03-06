Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yeni yalanını ortaya çıkardı.
Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdulaziz dönemine ait yapı olan Divanhane Eski Karakolu'nun yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, karakol binasına 'sonradan eklenen betonarme kısımların, tarihî yapıdan ayrıştırıldığı öğrenildi.
YILDIZ: KARAKOL BİNASINA 'SONRADAN EKLENEN BETONARME KISIMLAR', TARIHÎ YAPIDAN AYRIŞTIRILMAKTADIR
Haydar Ali Yıldız; İBB yönetiminin Kasımpaşa'daki Divanhane üzerinden oluşturmaya çalıştığı algının yanlış olduğunu ve sadece algı olarak kalacağını belirterek, "Divanhane binasında yapılan her hangi bir işlem yoktur! Karakol binasına 'sonradan eklenen betonarme kısımlar', tarihî yapıdan ayrıştırılıp yıkılmaktadır" dedi.
Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:
"Divanhane Karakol binasının tarihî kısmı sökülerek hemen yakınına taşınacak, aslına uygun olarak inşa edilecektir. Fakat biz, sadece algı olarak kalmayan kayıplarımızı unutmayacağız. Tıpkı bu fotoğraftan taşan notaların sesi gibi.