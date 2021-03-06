Şu güzel yapıları Taksim'e gittiğinde göreniniz var mı? İstanbul mirasının ve tarihinin nasıl yok edildiğini içimiz acıyarak sorguluyoruz, değil mi? Peki bu gerçekler ortadayken tarihi ayıplarını örtmeye çalışanlar ne yapıyor?

"KARAKOL BİNASINDA YAPILAN İŞLEM YOK ETMEYE DEĞİL 'YAŞATMAYA' YÖNELİK"