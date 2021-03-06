Samsun'da sokak ortasında kafasına tekmeler atılarak öldüresiye dövülen kadının görüntüleri Türkiye'yi sarstı

Samsun'da sokak ortasında eşini öldüresiye döven İ.Z. isimli şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Baygın halde yerde yatan talihsiz kadının başına defalarca kez tekme, yumruk atıp kafasını yere çarpan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.
VİDEODAN GELEN DIŞ SES: ZEYNEP DIŞ KAPIYI KİLİTLE, ANAHTARI ÇEK MÜDAHİL OLMA
Eşine, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi ifadeler kullandı.
Korkunç görüntüler sonrası harekete geçen başsavcılık zanlının gözaltına alınması için talimat verdi.
Zanlı, kısa süre içinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: YANINA KÂR KALMAYACAK
Olay hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulhamit Gül, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Samsun'da sokak ortasında bir kadının çocuğunun yanında eşi tarafından öldüresiye dövülmesi ve kadınının kafasına defalarca tekme atması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
SANDIKÇI: "ANNENİN DURUMU ÇOK ŞÜKÜR İYİ.. YAVRUMUZ DA UZMANLAR ELINDE GÖZLEM ALTINDA"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; "Anne'nin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.