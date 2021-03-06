Samsun'da sokak ortasında kafasına tekmeler atılarak öldüresiye dövülen kadının görüntüleri Türkiye'yi sarstı

Samsun'da sokak ortasında eşini öldüresiye döven İ.Z. isimli şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.





Baygın halde yerde yatan talihsiz kadının başına defalarca kez tekme, yumruk atıp kafasını yere çarpan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi.





VİDEODAN GELEN DIŞ SES: ZEYNEP DIŞ KAPIYI KİLİTLE, ANAHTARI ÇEK MÜDAHİL OLMA

Eşine, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi ifadeler kullandı.

Korkunç görüntüler sonrası harekete geçen başsavcılık zanlının gözaltına alınması için talimat verdi.

Zanlı, kısa süre içinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.