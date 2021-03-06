

SELÇUK BAYRAKTAR BİRLİKTE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI:



OSMAN PAŞAMIZ MİLLİ SİHA'YA BÜYÜK DESTEK OLDU

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Korgeneral Erbaş'ın Milli SİHA sistemlerine katkısına dikkat çekerek, sosyal medyada birlikte fotoğrafını paylaşıp taziyede bulundu. Bayraktar fotoğraflı mesajında "Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta tugay komutanıyken tanıştım. Tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı. Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli SİHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu" ifadelerini kullandı.

SİLAH ARKADAŞINDAN AĞLATAN ANI

A Haber canlı yayınına katılan şehit Erbaş'ın silah arkadaşı ve 15 Temmuz gazisi emekli albay İbrahim Keleş "Bana hep 'Sen hem hacı oldun hem de gazi oldun. Benim vatan yolunda sana yetişmem mümkün değil' derdi. Şehadet haberini duyduğumda 'Komutanım artık benim sana yetişmem mümkün değil, siz şehit oldunuz' dedim. Nur içinde yatsın" diye konuştu.