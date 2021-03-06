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    • 06.03.2021 07:00
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    Son dakika: öldü mü öldürüldü mü? Baba anneyi kemerle dövünce balkondan atladı

    Son dakika haberi... 'de aile içi şiddet ölümle sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde öğrencisi , babası ile annesinin sürekli kavga etmesinden dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Baba ile annenin kavgasında, babanın kemerle anneyi dövmesi üzerine Tanrıvermiş 5. kattan aşağı atladı ve yaşamını yitirdi. Olayın ardından konuşan Rabia'nın kardeşi  "Ablam intihar etmedi, intihara sürüklendi" dedi.

    Rabia Tanrıvermiş öldü mü öldürüldü mü?

    Son dakika haberi... İstanbul Sultanbeyli'de aile içi şiddet ölümle sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Rabia Tanrıvermiş, babası ile annesinin sürekli kavga etmesinden dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Baba ile annenin kavgasında, babanın kemerle anneyi dövmesi üzerine Tanrıvermiş 5. kattan aşağı atladı ve yaşamını yitirdi.

    BOĞAZIMI KESMEYE ÇALIŞTILAR
    Rabia Tanrıvermiş'in geçen eylülde, sosyal medya hesabında, ailesinde bitmek tükenmek bilmeyen şiddet olaylarına isyan eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı: "Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da. İnanıyorum ki sesimi duyuracaksınız.

    Can güvenliğimiz yok. Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikâyetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok..."

        Sosyal medya hesabından üç kişinin fotoğrafını paylaşan Rabia, "Bunlar tefeci. Soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu. Siz de bilin. Sağdaki annemi bıçakladı. Üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" paylaşımını da yaptı.

        22 yaşındaki Meryem Tanrıvermiş, ablasını ölüme götüren akşam yaşananları anlattı:

        "Babam askeri personeldi. Hakkâri'de gazi oldu. Devletimizden Allah razı olsun, maaş bağlandı. Amcalarım ve kuzenlerim tefecilik yapıp babamdan da bir sürü para aldı. Ondan ne zaman para alınsa gelip bizi döverdi. 23 yıl biz eziyet çektik. Beni, ablamı istemediğimiz halde o amcalarımın oğullarına vermek istediler.

            Ablam kabul etmedi diye babam evi terk edip gitti. İki ay eve gelmedi. Geldiği gün amcalarım ve oğulları bizim evde anneme, ablama saldırdı. Annem 6 yerinden bıçaklandı. Şikâyetçi olduk, tehditler aldık."

            'SİZİ KATLEDERİM, ÖLDÜRÜRÜM'
            "Olay günü de bu konunun mahkemesi vardı. Babam, 'Mahkemeye gitmeyin, amcanız ifadesini versin, olsun bitsin her şey. Bu adam yarın hapse girerse sizi katlederim, öldürürüm' dedi. Annem ve ablam kabul etmedi. Bu kez annemi dövmeye başladı. Ablam araya girdikçe onu dövdü. Ben artık korkudan elim ayağım titrer oldu.

            Rabia'ya 'Gel artık, bırak, bizi öldürecek' dedim, dinlemedi. Evde sürükledi kızı, dakikalarca dövdü. O sırada balkonun olduğu odaya kadar geldi kavga. Ablam bir anda balkona gitti. Küçük kardeşim, 'abla gitme' dedi. Tişörtünü tutmaya çalıştı ama olmadı, tutamadık ablamı. Düştü..."

                'ABLAM İNTİHAR ETMEDİ İNTİHARA SÜRÜKLENDİ'
                "O düşer düşmez aşağı koştuk. Babam onun başında sigara içtiği yetmez gibi bir de beni dövmeye kalktı. Mahalleden gelenler elinden aldı. Biz çok büyük acılar çektik. Ablamı ve beni, amcalarımın kışkırtmasıyla defalarca dövdü. 'Oğulları ile evlenmiyoruz', 'Para vermiyoruz' diye dövdürttüler. En sonunda zorla ölüme götürdüler. Ablam intihar etmedi intihara sürüklendi..."
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