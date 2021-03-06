Son dakika haberi... İstanbul Sultanbeyli'de aile içi şiddet ölümle sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Rabia Tanrıvermiş, babası ile annesinin sürekli kavga etmesinden dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Baba ile annenin kavgasında, babanın kemerle anneyi dövmesi üzerine Tanrıvermiş 5. kattan aşağı atladı ve yaşamını yitirdi.
BOĞAZIMI KESMEYE ÇALIŞTILAR
Rabia Tanrıvermiş'in geçen eylülde, sosyal medya hesabında, ailesinde bitmek tükenmek bilmeyen şiddet olaylarına isyan eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı: "Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da. İnanıyorum ki sesimi duyuracaksınız.
Can güvenliğimiz yok. Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikâyetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok..."