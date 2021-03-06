Sosyal medya hesabından üç kişinin fotoğrafını paylaşan Rabia, "Bunlar tefeci. Soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu. Siz de bilin. Sağdaki annemi bıçakladı. Üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" paylaşımını da yaptı.