



Millete yapılan 28 Şubat darbesinin ekonomik, siyasi, askeri, yargı boyutlarının olduğunu ifade Aycan, "Ekonomide çok başarılı bir gidişat vardı. Bu başarıdan rahatsız oldular. Bir takım tarikatlar, irticai faaliyetler tamamen bahaneydi. Demokrasiye balans ayarı yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Bu ifade çok ağır ve adice bir ifadedir. 15 Temmuz'da nasıl milletin silahlarında tekrar millete doğrultuysa 28 Şubat sürecinde de yine milletin silahları millete doğrultuldu. 28 Şubat'ta Erbakan'a baskı yapıldı ve yalnız bırakıldı. Erbakan hoca yalnız bırakıldı, direndi destek görmeyince de istifa etti. O dönemleri kamuda çalışanlara, öğrencilere irticai faaliyetler adında baskılar uygulandı. Fişlendiler. Fettullah Gülen bu darbeyi savundu. Erbakan hocaya destek vermedi. O dönem askere destek verdi. Kimin kiminle nasıl bir teması olduğunu görmek için çok önemli. 15 Temmuz'un bağlantıları için bu detay önemli." ifadelerini kullandı.