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    • 28.02.2021 23:20
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    MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan: sinin failleri yargılanmalı ve açığa çıkarılmalıdır

    1997'de , skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. ekranlarında 28 Şubat sürecini değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, "sinin failleri yargılandığı gibi 28 Şubat failleri de yargılanmalı ve açığa çıkarılmalıdır" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    ahaber.com.tr


    Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en kritik ve tartışmalı kararlarının alındığı, sonraki yıllarda "post-modern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'nin 24. yıldönümünde yaşanan süreci A Haber canlı yayınında anlatan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan "12 Eylül darbesinin failleri yargılandığı gibi 28 Şubat failleri de yargılanmalı ve açığa çıkarılmalıdır." dedi.



    A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, 28 Şubat darbe sürecini değerlendirdi.



    Millete yapılan 28 Şubat darbesinin ekonomik, siyasi, askeri, yargı boyutlarının olduğunu ifade Aycan, "Ekonomide çok başarılı bir gidişat vardı. Bu başarıdan rahatsız oldular. Bir takım tarikatlar, irticai faaliyetler tamamen bahaneydi. Demokrasiye balans ayarı yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Bu ifade çok ağır ve adice bir ifadedir. 15 Temmuz'da nasıl milletin silahlarında tekrar millete doğrultuysa 28 Şubat sürecinde de yine milletin silahları millete doğrultuldu. 28 Şubat'ta Erbakan'a baskı yapıldı ve yalnız bırakıldı. Erbakan hoca yalnız bırakıldı, direndi destek görmeyince de istifa etti. O dönemleri kamuda çalışanlara, öğrencilere irticai faaliyetler adında baskılar uygulandı. Fişlendiler. Fettullah Gülen bu darbeyi savundu. Erbakan hocaya destek vermedi. O dönem askere destek verdi. Kimin kiminle nasıl bir teması olduğunu görmek için çok önemli. 15 Temmuz'un bağlantıları için bu detay önemli." ifadelerini kullandı.

        12 EYLÜL GİBİ 28 ŞUBAT DARBESİ DE YARGILANMALI
        28 Şubat dönenimde yaşanan başörtüsü zulmünü hatırlatan Aycan, "Ben o zamanlar üniversitede öğretim üyesiydim. Başörtüsü eziyeti hep vardı ama o dönem baskılar daha da arttı. Kız öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları eziyetleri gözlerimle gördüm. O darbeyi yapanlar, özellikle Çevik Bir'e tepkim var. Bu darbenin etkisinin bin yıl süreceğini söyleyerek bunu övünç meselesi yapmıştı. Yargılama devam ediyor ama verilen cezaları az buluyorum. Bunun askeri değil tüm taraflarıyla bedelinin ödenmesi lazım. 12 Eylül gibi, 28 Şubat darbesi de yargılanmalı, bu süreç unutturulmamalı" çağrısında bulundu.

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