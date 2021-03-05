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13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar

Dün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildi. Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu. A Haber Muhabiri Murat Sekban harita üzerinde yaşananları dakika dakika anlattı.

05.03.2021 15:46 - Son Güncelleme: 05.03.2021 16:00
13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildiğini, bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini bildirmişti.

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13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar

Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu.

13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürülmüştü.

13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar

11 ŞEHİT VERDİĞİMİZ KAZA NASIL YAŞANDI?
A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında harita üzerinde yaşananları dakika dakika anlattı.

Sekban'ın aktardığına göre, düşen Cougar helikopterinde dakika dakika şunlar yaşandı:

Helikopter, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere içindeki 13 personelle birlikte 13.55'te havalandı.

13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar

HER ŞEY 14.25'TE BAŞLADI
Askeri helikopterde her şey yolunda gidiyordu. 30 dakika sorunsuz uçuldu. Ne olduysa tam 30'uncu dakikada oldu.

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