13.55'te kalktı 14.25'te radardan kayboldu! İşte Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasında dakika dakika yaşananlar
Dün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibatın kesildi. Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Yapılan ilk açıklamada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtilirken, yaralı 2 askerin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilerek şehit sayısının 11'e yükseldiği duyurulmuştu. A Haber Muhabiri Murat Sekban harita üzerinde yaşananları dakika dakika anlattı.
05.03.2021 15:46
- Son Güncelleme: 05.03.2021 16:00
11 ŞEHİT VERDİĞİMİZ KAZA NASIL YAŞANDI?
A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında harita üzerinde yaşananları dakika dakika anlattı.
Sekban'ın aktardığına göre, düşen Cougar helikopterinde dakika dakika şunlar yaşandı:
Helikopter, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere içindeki 13 personelle birlikte 13.55'te havalandı.