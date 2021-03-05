Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri
Bitlis'te Cougar tipi helikopterin düşmesi nedeniyle 11 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda helikopterin kırıma uğradığı açıklandı. Cougar tipi helikopterin bu ilk kazası değildi. 1997, 2003 ve 2017'de de kazalar gerçekleşmiş ve şehit vermiştik. Peki TSK envanterinde bulunan Cougar tipi helikopterin özellikleri nelerdir? A Haber Cougar tipi helikopterin içinden yayın yapmıştı. İşte o helikopter...
1997'DE 11 ŞEHİT
Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu.
11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi.
Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.
2017'DE 13 ŞEHİT
Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı.
Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.
2021'DE 11 ŞEHİT
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.