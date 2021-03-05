Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Dünkü kazayla birlikte bu sayı 37'e yükseldi.