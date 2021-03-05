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Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

Bitlis'te Cougar tipi helikopterin düşmesi nedeniyle 11 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda helikopterin kırıma uğradığı açıklandı. Cougar tipi helikopterin bu ilk kazası değildi. 1997, 2003 ve 2017'de de kazalar gerçekleşmiş ve şehit vermiştik. Peki TSK envanterinde bulunan Cougar tipi helikopterin özellikleri nelerdir? A Haber Cougar tipi helikopterin içinden yayın yapmıştı. İşte o helikopter...

05.03.2021 16:51 - Son Güncelleme: 05.03.2021 16:53
Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

Kara Kuvvetleri'nde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Dünkü kazayla birlikte bu sayı 37'e yükseldi.

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Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

1997'DE 11 ŞEHİT
Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu.

11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi.
Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.

Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI
İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü.
Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

2017'DE 13 ŞEHİT
Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı.
Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.

Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit olmuştu! Bu ilk kazası değil! İşte Cougar helikopterin özellikleri

2021'DE 11 ŞEHİT
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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