Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 5 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

11 BİN 302 VAKA TESPİT EDİLDİ

Tabloya göre, son 24 saatte yapılan 138 bin 214 testte 11 bin 302 vaka, 698 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, toplam vefat sayısı 28 bin 901, toplam ağır hasta sayısı 1232, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 608 bin 848 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.