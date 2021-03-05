Halk TV'nini "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberinde Eyüp Belediyesi hedef alındı.

Halk TV muhabiri Gül Gündüz'ün haberinde, "Güliz Meyveci 2019 yılında kanser olduğunu öğrendi. Hayatı altüst oldu. İşsiz kaldı, aç yattı. Son umut yardım için kapısını çaldığı AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nden de 'AKP'li ol, yardım ederiz' yanıtını aldı" iddiaları yer aldı.

"BU YAPTIĞINIZ ŞEYE İBB'Yİ NİYE EKLEMEDİNİZ MERAK ETTİM"

Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, haberi hazırlayan Halk TV muhabiri Gül Gündüz'e cevap verdi ve kanser hastası Güliz Meyveci'nin "Ben size o kadar çok yazdım ki 153 kayıt açtırdım gelen mesaj kriterlerim uygun değilmiş İBB alışveriş kartım geçen Ağustos ayında kapatıldı çok sağolun" şeklindeki paylaşımını etiketleyerek, şunları söyledi: