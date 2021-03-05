Halk TV'de yayınlanan "Kanser hastası kadına Eyüp Belediyesi'den cevap: Önce AKP üyesi ol!" başlıklı haberin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.
EYÜP BELEDİYESİ GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK VERİYOR, ERZAK VE EŞYA YARDIMINDA BULUNUYOR
AK Partili Eyüp Belediyesi'nin kanser hastası Güliz Meyveci'ye yardım ettiği, günde üç öğün sıcak yemek verdiği, erzak ve eşya yardımında bulunduğu bildirildi. Eyüp Belediyesi aşevinde hazırlanan yemeklerin sabah saat:10.00'dan itibaren üç öğün şekilde Güliz Meyveci'nin evine bırakıldığı öğrenildi.
İBB GEÇEN YIL AĞUSTOS AYINDA İBB ALIŞVERIŞ KARTINI KAPATTI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise Güliz Meyveci'nin geçen yıl Ağustos ayında İBB alışveriş kartını kapattığı öğrenildi.
MEYVECİ: İBB ALIŞVERİŞ KARTIM GEÇEN AĞUSTOS AYINDA KAPATILDI
Kanser hastası Güliz Meyveci; 3 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Ben göğüs ve lenf kanseriyim tedavim devam ediyor. Şu an kemoterapi alıyorum. Tekim, kimsem yok. Kiradayım artık gücüm kalmadı, maddi manevi bitmiş durumdayım. Ödeyemediğim kira borçlarım var. Ev sahibi ile mahkemeliğiz profilimde var. Gıda erzak temiz her türlü yardıma ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.