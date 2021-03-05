Gelen son dakika haberine göre, Moda dünyasının yakından takip ettiği ve çalışmaları ile takdir edilen tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten herkesi şoke eden bir haber geldi. Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evinde ölü bulundu.
ASLI YILMAZTÜRK TATİL İÇİN GİTMİŞTİ
Olay, saat 23.00 sıralarında Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi.