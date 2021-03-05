Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

Artxdesign Kurucusu Aslı Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu belirten Yılmaztürk, bu mesleğe yönelmesinde okuduğu Robert lisesinin etkisinin yüksek olduğunu ifade etmişti. Üniversitede ekonomi bölümünü kazanan Yılmaztürk, daha sonra görsel iletişim tasarımı bölümü geçiş yaptı. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürdü.