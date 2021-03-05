Bir buçuk yıldır evlat nöbeti tutan aileler, CHP'lilerin bunca zaman sonra kendilerini ziyarete gelmesine tepki gösterdiklerini belirterek yaşananları anlattılar.
Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan kızı Songül için günlerdir eylemini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, "Kızımın fotoğrafını Özgür Özel'in eline verdim, 'Bu senin kızın, kendini benim yerim koy' dedim.
Fotoğrafı aldıktan sonra, 'Her gün Meclis'te çıkıp konuşmalar yapıyorsun, bağırıp çağırıyorsun, insan hakları ve demokrasiden bahsediyorsun. Bir gün olsun Diyarbakır annelerini dile getirmedin' dedim.
Bu kız ya da burada herhangi birinin evladı, Özel'in ya da Tanrıkulu'nun çocuğu olabilirdi. Bunu akıllarına getirip sesimizi duysunlar ve bu olaya öyle yaklaşsınlar. Biz günlerdir burada çocuklarımızı kaçıran HDP ve PKK'ya tepki gösterip evlatlarımızı istiyoruz.