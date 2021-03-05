Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında yerinde karar uygulaması kapsamında illerdeki duruma göre okulların açılmasıyla ilgili kararlar alındı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"ŞEHİRLERİMİZİN MAVİYE YÖNELMESİNİ BEKLİYORUZ"
"Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor.