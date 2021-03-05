Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların ve okul yöneticilerinin desteğiyle bu günleri güzel atlatacağız.

"ŞEHİRLERİN ALDIKLARI MESAFEYE GÖRE DURUM DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK"

Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar sınıfların heyecanı atmosferi çok farklılaşmış. Şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük birm mutlulukla göstermek mümkün olabilir ama yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.