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    • 05.03.2021 10:25
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    SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman açılacak! Bakanı 'tan flaş açıklama

    Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman açılacak? Yüksek risk ve çok yüksek risk kategorisinde bulunan illerde uzaktan eğitim devam ederken Bakanı "Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak" dedi.

    Riskli illerde okullar açılacak mı? Flaş açıklama

    Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında yerinde karar uygulaması kapsamında illerdeki duruma göre okulların açılmasıyla ilgili kararlar alındı.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "ŞEHİRLERİMİZİN MAVİYE YÖNELMESİNİ BEKLİYORUZ"

    "Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor.

        Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin maviye yönelmesini bekliyoruz.

        "BU GÜNLERİ GÜZEL ATLATACAĞIZ"

        "Öğrencilerimiz temassız oyun oynuyorlar. Her türlü hazırlıklarımız var. Bazı istisnai durumlar olabilir ancak tüm tedbirleri alarak elimizden geleni yapıyoruz.

            Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların ve okul yöneticilerinin desteğiyle bu günleri güzel atlatacağız.

            "ŞEHİRLERİN ALDIKLARI MESAFEYE GÖRE DURUM DEĞİŞKENLİK GÖSTERECEK"
            Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar sınıfların heyecanı atmosferi çok farklılaşmış. Şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük birm mutlulukla göstermek mümkün olabilir ama yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.

            Şehir bazlı yerinde yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. "
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman açılacak! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
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