Osman Erbaş kimdir, nereli? Şehit Korgeneral Osman Erbaş nerelerde görev yaptı?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu.

Erbaş, darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör için Adana'da 19 Temmuz 2016'da düzenlenen törene katıldı, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız." sözleriyle şehit yakınlarını teselli etti.

Korgeneralliğe terfi eden Erbaş, 4 Ağustos 2016'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini devraldı.