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    kimdir, nereli? Şehit nerelerde görev yaptı?

    kimdir? Türkiye, Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize ağlıyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza haberiyle 11 askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Şehitlerimizden birinin olduğu öğrenildi. Peki, , nereli?

    takvim.com.tr
    Osman Erbaş kimdir, nereli? Şehit Korgeneral Osman Erbaş nerelerde görev yaptı?

    Osman Erbaş kimdir, nereli? Osman Erbaş nerelerde görev yaptı? Şehit Korgeneral Osman Erbaş arama motorlarında sorgulanıyor. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da içinde bulunduğu helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesinde düştü. Peki Osman Erbaş kimdir?

    OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

    Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1962'de doğan Erbaş, 1983'te Kara Harp Okulundan mezun oldu.

    Erbaş, 1997'de Kara Harp Akademisinden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 2008'de tuğgeneralliğe terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.

    Erbaş, yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi.

    Erbaş, 2010'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı.

    Erbaş, 2012'de tümgeneralliğe terfi etti, 2012-2015'te Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu.

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu.

        Erbaş, darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör için Adana'da 19 Temmuz 2016'da düzenlenen törene katıldı, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız." sözleriyle şehit yakınlarını teselli etti.

        Korgeneralliğe terfi eden Erbaş, 4 Ağustos 2016'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini devraldı.
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        Haberler Güncel Osman Erbaş kimdir, nereli? Şehit Korgeneral Osman Erbaş nerelerde görev yaptı?
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