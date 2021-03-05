Osman Erbaş kimdir, nereli? Şehit Korgeneral Osman Erbaş nerelerde görev yaptı?

Osman Erbaş kimdir, nereli? Osman Erbaş nerelerde görev yaptı? Şehit Korgeneral Osman Erbaş arama motorlarında sorgulanıyor. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da içinde bulunduğu helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesinde düştü. Peki Osman Erbaş kimdir?
OSMAN ERBAŞ KİMDİR?
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1962'de doğan Erbaş, 1983'te Kara Harp Okulundan mezun oldu.
Erbaş, 1997'de Kara Harp Akademisinden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 2008'de tuğgeneralliğe terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.
Erbaş, yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi.
Erbaş, 2010'da 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaparken terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı.
Erbaş, 2012'de tümgeneralliğe terfi etti, 2012-2015'te Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu.