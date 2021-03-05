Şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı.







DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığından şehitlerimize ilişkin duygulandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Sizi Toprağa Değil, Yüreğimize Gömdük... "VATAN SİZE MİNNETTARDIR." ifadelerine yer verildi.

Sizi Toprağa Değil, Yüreğimize Gömdük...



"VATAN SİZE MİNNETTARDIR." 🇹🇷 pic.twitter.com/EWlfjPLQl8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2021

Şehit Korgeneral Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Kureş ve Yüzbaşı Uysal'ın naaşları Ankara'da, Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar'da bugün toprağa verilecek. Astsubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Astsubay Üstçavuş Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş'ta, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu'nun naaşı Kırıkkale'de, Uzman Çavuş Gül'ün naaşı Amasya'da, Uzman Çavuş Demirci'nin naaşı Kayseri'de yarın defnedilecek.