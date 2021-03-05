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    • 05.03.2021 16:30
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    şehitleri için duygulandıran paylaşım: Sizi Toprağa Değil, Yüreğimize Gömdük...

    ’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. , şehit askerlerimiz için duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Sizi Toprağa Değil, Yüreğimize Gömdük..." ifadelerine yer verildi.

    Sizi Toprağa Değil, Yüreğimize Gömdük...

    Şehitler Korgeneral , Yüzbaşı , Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay , Astsubay Kıdemli Başçavuş , Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş , Astsubay Kıdemli Çavuş , Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş için 'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı.



    DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
    ndan şehitlerimize ilişkin duygulandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Sizi Toprağa Değil, Yüreğimize Gömdük... "VATAN SİZE MİNNETTARDIR." ifadelerine yer verildi.




    Şehit Korgeneral Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Kureş ve Yüzbaşı Uysal'ın naaşları Ankara'da, Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar'da bugün toprağa verilecek. Astsubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Astsubay Üstçavuş Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş'ta, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu'nun naaşı Kırıkkale'de, Uzman Çavuş Gül'ün naaşı Amasya'da, Uzman Çavuş Demirci'nin naaşı Kayseri'de yarın defnedilecek.

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