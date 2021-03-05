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Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Öte yandan Türkiye'nin yüreğini yakan helikopter kazasının yaşandığı bölgeden son dakika görüntüleri geldi.

05.03.2021 12:23 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

Helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

5 KİLOMETRE UZAKLIKTA
AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı.

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı.

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

Bölgede incelemelerine devam eden TSK, kısa sürede kaza kırımının yaşandığı yerin yakınına sahra çadırları kurdu.

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