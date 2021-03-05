Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Öte yandan Türkiye'nin yüreğini yakan helikopter kazasının yaşandığı bölgeden son dakika görüntüleri geldi.

05.03.2021 12:23 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





