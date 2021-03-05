Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası bölgesinde inceleme! İşte kaza bölgesinden son dakika görüntüleri
Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı. Öte yandan Türkiye'nin yüreğini yakan helikopter kazasının yaşandığı bölgeden son dakika görüntüleri geldi.
05.03.2021 12:23
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.
5 KİLOMETRE UZAKLIKTA
AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı.
Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı.
Bölgede incelemelerine devam eden TSK, kısa sürede kaza kırımının yaşandığı yerin yakınına sahra çadırları kurdu.