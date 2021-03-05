18 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeler neler? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Peki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamaları yaptı, koronavirüs riski açısından 4 gruba ayrılan illerde esnetilme çalışmaları da değişkenlik gösteriyor. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde devam ediyor? İşte son gelişmeler…
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
İşte yasağın kalktığı iller;
YASAĞIN KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...