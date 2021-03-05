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    • 05.03.2021 16:09
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    gelişmeler neler? ?

    Gündemde yüzbinlerce genç gelişmeler neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanıyor sadece belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin veriliyordu. 1 Mart Kabine Toplantısı’nın ardından kısıtlamalarda esneklik yapıldı. Peki ? İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderildi. Peki detaylar neler? Tüm ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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    18 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeler neler?

    18 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeler neler? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Peki Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamaları yaptı, koronavirüs riski açısından 4 gruba ayrılan illerde esnetilme çalışmaları da değişkenlik gösteriyor. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde devam ediyor? İşte son gelişmeler…

    18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    İşte yasağın kalktığı iller;

    YASAĞIN KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

    Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

        ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        SAATLERİN ARTIRILACAĞI İLLER HANGİLERİ?

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

            CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

            Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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            Haberler Güncel 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeler neler? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir?
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