



Kırmızı renk listesinde bulunan iller, çok yüksek riskli olarak gösteriliyor.



Samsun gibi iller 2 ay öncesine kadar mutluydu! Vaka sayılarında azalma mevcuttu. Ancak tedbirler unutuldu.



Meydanlar, caddeler dolunca tablo bozuldu. Karadeniz'in tamamı, en riskli kategori olan kırmızıya boğuldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN