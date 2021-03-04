Mavi ile kırmızı arasındaki fark, maske ve mesafenin önemini bir kez daha kanıtladı.
Mavi renk kategorisinde yer alan şehirler, düşük risk içeriyor.
Uşak, yoğun bakımlar dolunca korktu. Maske-mesafe kuralına uydu. Komşu gezmelerini, akraba ziyaretlerini durdurdu.
Mavi kategoride yer alıp huzuru buldu! Buna rağmen yeni normalde de sokaklar boştu. Sağlıklı şehirde ev fiyatları uçtu!
Kırmızı renk listesinde bulunan iller, çok yüksek riskli olarak gösteriliyor.
Samsun gibi iller 2 ay öncesine kadar mutluydu! Vaka sayılarında azalma mevcuttu. Ancak tedbirler unutuldu.
Meydanlar, caddeler dolunca tablo bozuldu. Karadeniz'in tamamı, en riskli kategori olan kırmızıya boğuldu.