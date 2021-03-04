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    'de yeni normal! Kırmızı ile arasındaki fark maske ve mesafenin önemini bir kez daha gösterdi

    yeni normale başladı! 81 il vaka sayısına göre 4 renge ayrıldı. de salgın haritasındaki tonları masaya yatırdı. ile kırmızı arasındaki fark, maske ve mesafenin önemini bir kez daha kanıtladı.

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    Mavi ile kırmızı arasındaki fark, maske ve mesafenin önemini bir kez daha kanıtladı.



    Mavi renk kategorisinde yer alan şehirler, düşük risk içeriyor.

    Uşak, yoğun bakımlar dolunca korktu. Maske-mesafe kuralına uydu. Komşu gezmelerini, akraba ziyaretlerini durdurdu.



    Mavi kategoride yer alıp huzuru buldu! Buna rağmen yeni normalde de sokaklar boştu. Sağlıklı şehirde ev fiyatları uçtu!



    Kırmızı renk listesinde bulunan iller, çok yüksek riskli olarak gösteriliyor.

    Samsun gibi iller 2 ay öncesine kadar mutluydu! Vaka sayılarında azalma mevcuttu. Ancak tedbirler unutuldu.

    Meydanlar, caddeler dolunca tablo bozuldu. Karadeniz'in tamamı, en riskli kategori olan kırmızıya boğuldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Türkiye'de yeni normal! Kırmızı ile mavi arasındaki fark maske ve mesafenin önemini bir kez daha gösterdi