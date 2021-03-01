Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk durumu ne? İşte illere göre renk kodları...





Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ,Adıyaman, Osmaniye.





BAKAN KOCA RENK KODLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz"

Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.





RENK KODLARI NEDİR?

MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller

SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller

TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller

KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.