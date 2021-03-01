Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kaldırıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk durumu ne? İşte illere göre renk kodları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İllerin koronavirüs vaka sayılarına göre normalleşeceğini belirten Erdoğan, düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıkladı. Peki, hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı? İstanbul, Ankara ve İzmir için ne karar alındı? İşte risk durumuna göre koronavirüs kısıtlamasının kaldırıldığı ve devam ettiği iller...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri kabine toplantısı sonrasında açıkladı.
Erdoğan, düşük riskli olan illerin mavi, orta riskli olanların sarı yüksek riskli olanların turuncu, çok yüksek riskli olanların ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıkladı.
PEKİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALKACAĞI İLLER HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı illere göre; kısıtlamadan muaf olan mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.
Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE DEVAM EDECEK?
Açıklanan haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek ve çok yüksek riskli olarak ikiye ayrıldı.
Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ,Adıyaman, Osmaniye.
BAKAN KOCA RENK KODLARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz"
Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
RENK KODLARI NEDİR?
MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller
SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller
TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller
KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.