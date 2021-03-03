Mengü yarın olmayacak olan isimlere partinin teslim edilmemesi gerektiğini ifade ederken partideki10 Aralık grubunun dışarıdan manipüle edildiğini de sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" cümlesini de yorumlayan Mengü bu söylemin kendisine çok yanlış geldiğini belirtti.

ANAYASA TARTIŞMASI

Anayasa'nın ilk 4 dört maddesini tartışmaya açanlarla koalisyon çalışması yapılmasını şiddetle reddettiğini söyleyen Mengü, "Bu CHP'nin tarihine ihanettir" dedi.