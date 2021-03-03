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    • 04.03.2021 01:34
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    'li Eski Milletvekili : nın ilk dört maddesini tartışmaya açanlarla koalisyon kurmak CHP'nin tarihine ihanettir

    'li Eski Milletvekili , 'nın ilk 4 dört maddesini tartışmaya açanlarla koalisyon çalışması yapılmasını şiddetle reddettiğini söyleyen Mengü, "Bu CHP'nin tarihine ihanettir" tepkisinde bulundu.

    CHP'li Eski Milletvekili Şahin Mengü A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına özel röportaj verdi.

    CHP'DEKİLER KILIÇDAROĞLU İLE MÜCADELE ETSİN

    Şahin Mengü parti içindeki istifaları kabul etmediğini belirtirken, yönetim ile arasında problem olan kişilerin istifa etmek yerine parti içinde kalıp mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

    "DOSTLARIMIZLA İKTİDAR OLACAĞIZ"

    Mengü yarın olmayacak olan isimlere partinin teslim edilmemesi gerektiğini ifade ederken partideki10 Aralık grubunun dışarıdan manipüle edildiğini de sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" cümlesini de yorumlayan Mengü bu söylemin kendisine çok yanlış geldiğini belirtti.

    ANAYASA TARTIŞMASI

    Anayasa'nın ilk 4 dört maddesini tartışmaya açanlarla koalisyon çalışması yapılmasını şiddetle reddettiğini söyleyen Mengü, "Bu CHP'nin tarihine ihanettir" dedi.

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