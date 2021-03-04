SON DAKİKA: CHP'li Esenyurt Belediyesi’nde bir kişiye dört müdürlük: Seçim ortaklarına yüzdelik kadro!

Toplantıya; İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da katılmıştı. CHP'li İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da şunları söylemişti: "Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. 'Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor' falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek."

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