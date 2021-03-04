SON DAKİKA: CHP'li Esenyurt Belediyesi’nde bir kişiye dört müdürlük: Seçim ortaklarına yüzdelik kadro!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "CHP'de liyakat; seçim ortaklarına yüzdelik kadrolar dağıtmaktır, Esenyurt'ta olduğu gibi üniversite diploması sormaksızın akrabalara 4 farklı makam vermektir. Her fırsatta liyakat güzellemesi yapanların liyakat anlayışı tam olarak budur. 'Liyakat ne güzel şey.' Yerseniz tabi!" dedi.
MUSTAFA KARATAY'A 4 FARKLI MÜDÜRLÜK
Sabah'ın haberine göre, CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'a, 4 farklı müdürlük görevi verildiği ortaya çıktı.
Mustafa Karatay, aynı anda Basın ve Yayın Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütüyor. Esenyurt Belediyesi'nde, Günnur Yıldırım isimli çalışan da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 farklı makamda görev yürütüyor.