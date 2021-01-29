İMAMOĞLU GENÇLERE; "LİYAKAT ÖTESİ KAVRAMLARI ÇATIR ÇATIR YIKACAĞIZ" DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2020 tarihinde YGA (Young Guru Academy – Genç Liderler Akademisi) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Zirve 2020" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

İmamoğlu; "Gençlere çok önem veriyorum. Mesela kamuda inovasyonu harekete geçirmek için, 'Kamuda Genç Yetenekler' diye bir programı başlatıyoruz bu yılın içinde. Kamu, insan kaynağında ihmal edilmiş bir alan. Değiştirmek zorunda olduğumuz en önemli alan. Sizlerin yeteneklerinizle birlikte karar verdiğinizde, idealinizle gelip başarılı olmayı size orada sağlamamız lazım bizim. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavramlar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız. Kamuda başka bir ruh olmalı. Yenilikçi, özel sektör kadar dinamik, iş yaşamı olan bir insan kadar üretken olabilmeli, ama bir o kadar da koruyucu da olabilmeli. Çünkü kendi malınız değil bu. 'Alıp, sattık' diyemezsiniz. Öyle şey yok! 16 milyon insanın. 'Hadi şuradan bir dere açalım' falan yok!" iddiasında bulundu.