CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dile getirdiği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan kadrolaşmanın itiraf edildiği görüntüler ortaya çıktı.
18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, büyükşehir belediyesine alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığı, yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini tek tek itiraf etti.
SOSYAL MEDYADAN CHP'NİN İBB KADROLAŞMASINA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyadan CHP'li Nas'ın kadrolaşma itiraflarına tepki yağdı.
BU İŞLERİN USTASI KILIÇDAROĞLU'NDAN!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İBB'deki skandala tepki göstererek, "CHP'li İBB işe alımlarda liyakat gözetmeyip sadece partizanlık ve kayırmacılık yaptığını itiraf etti. İstanbul'a tek çivi çakmayan, vaatleri fos çıkan İBB Başkanı'na yalancılık, partizanlık ve tembellik ödülü verilmesini öneriyorum. Kimden mi? Bu işlerin ustası Kılıçdaroğlu'ndan!" dedi.