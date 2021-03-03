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    • 04.03.2021 06:47
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere yoğun kar uyarısı | 4 Mart 'da hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren 'nun güneydoğusunda kar yağışı görüleceği bildirildi. Kar yağışlarının, il geneli 'ın güney ve 'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Peki, , İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Mart il il hava durumu raporu.

    Meteorolojiden o illere yoğun kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın, ülkemizin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
    Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 18°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 14°C
    Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 10°C
        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C
        Az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 9°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

        SAMSUN °C, 10°C
        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 9°C
        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HAKKARİ °C, 4°C
        Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.

        KARS °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 5°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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