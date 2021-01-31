BELEDİYEYİ YAĞMALIYORLAR

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş: İBB'yi resmen yağmalıyorlar, yandaşlarına peşkeş çekiyorlar.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: İstanbul'a tek çivi çakmayan, vaatleri fos çıkan İBB Başkanı'na yalancılık, partizanlık ve tembellik ödülü verilmesini öneriyorum. Kimden mi? Bu işlerin ustası Kılıçdaroğlu'ndan.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: İki senedir "Her şeyleri yalan ve illüzyon" dememiz boşuna değil. Bir kez daha gördük ki bu video İBB'deki partizanlığın açıkça itirafıdır.