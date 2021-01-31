Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta liyakat, adalet ve işi ehline vererek hak yemeyecekleri yönünde propagandalar yapmıştı.
Fakat başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana söylemleriyle bir bir çelişti. En son çıkan bir video ise CHP'nin yalan siyasetinin en büyük delili niteliğindeydi. İBB'de işe alınan her 100 kişiden 35'inin CHP'den, diğerlerinin de ittifak ortaklarından seçildiğinin söylendiği videonun ardından büyük bir panik yaşandı.
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın, İBB'deki kadrolaşmayı itiraf ettiği ifadeler yer alırken, Nas'ın, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullandığı duyuluyordu.