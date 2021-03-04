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    • 04.03.2021 07:39
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    SON DAKİKA: 'da "Dinamik Denetim Süreci" başlıyor: Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak

    Son dakika haberi! Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.

    AA
    İstanbul'da Dinamik Denetim Süreci başlıyor!

    Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Değerli hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak. Hedef, mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak."

    Yerlikaya paylaşımında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da "Dinamik Denetim Süreci" başlıyor: Hedef mavi kategoriye el birliğiyle ulaşmak