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    • 04.03.2021 15:33
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    'da da yeni dönem: üstü ve nın toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

    Son dakika haberi... ’da üzeri ve na uygulanan kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

    Toplu taşımada yeni dönem

    Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren üstü ve na yasağı gelmişti.

    Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

    Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

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    Haberler Güncel İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem: 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı