65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplum taşıma kullanabilecek mi? Hangi illerde kullanılabilecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk olarak 4 gruba ayrılan illerden hangileri hangi grupta yer alıyor? Sokağa çıkma yasağında nasıl bir değişiklik oldu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanabilecek? Yapılan esneklik ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Işte tüm gelişmeler…