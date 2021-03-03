65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplum taşıma kullanabilecek mi? Hangi illerde kullanılabilecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk olarak 4 gruba ayrılan illerden hangileri hangi grupta yer alıyor? Sokağa çıkma yasağında nasıl bir değişiklik oldu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanabilecek? Yapılan esneklik ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Işte tüm gelişmeler…
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR TOPLUM TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?
Düşük, orta ve yüksek riskli illerde toplu taşımaya binebilecekler. Çok riskli illerde ise kısıtlama devam edecek.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
İşte yasağın kalktığı iller;
YASAĞIN KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...