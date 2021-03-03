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    • 03.03.2021 18:13
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    ? Hangi illerde kullanılabilecek?

    Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 1 Mart’ta Kabine Toplantısı yapıldıktan sonra milyonlarca kişi gündemde ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenerek önemli açıklamalarda bulundu ve koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma yasağında da esnetilmenin yapıldığını duyurdu. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar hangi illerde toplu taşıma kullanılabilecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri de değişti. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplum taşıma kullanabilecek mi?

    65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplum taşıma kullanabilecek mi? Hangi illerde kullanılabilecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk olarak 4 gruba ayrılan illerden hangileri hangi grupta yer alıyor? Sokağa çıkma yasağında nasıl bir değişiklik oldu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanabilecek? Yapılan esneklik ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Işte tüm gelişmeler…

    65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLAR TOPLUM TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

    Düşük, orta ve yüksek riskli illerde toplu taşımaya binebilecekler. Çok riskli illerde ise kısıtlama devam edecek.

    65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    İşte yasağın kalktığı iller;

    YASAĞIN KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

    Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

        ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        SAATLERİN ARTIRILACAĞI İLLER HANGİLERİ?

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

            CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

            Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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            Haberler Güncel 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplum taşıma kullanabilecek mi? Hangi illerde kullanılabilecek?