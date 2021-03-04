Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2021 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2021 15:20
    ABONE OL

    Sapkın ve eşcinsel içeriklerle tartışmaların odağındaydı... 'in fahiş mı kullanıcılarından tepki topladı!

    Son dakika haberine göre çevrimiçi dizi ve film platformu , Türkiye üyelik ücretlerine yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı Netflix'te ücretleri yüzde 50'ye varan oranda zamlandı. Zam kararı sonrası sosyal medyada birçok kişi üyelikten çıkacağını açıkladı. Netflix, özellikle son yıllardaki eşcinsel sapkınlığa özendirme amaçlı yayın politikasıyla tartışmaların odağındaydı.

    Netflix'in fahiş zammına tepki

    Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artırıldı.

    Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.

    Netflix sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yapılan fiyat artışını şu sözlerle duyurdu:

    "Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz."

    Nettlix sözcüsünden yapılan yazılı açıklamada, "4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek" denildi.

        TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ARJANTİN'E KAPTIRDI
        Bugünden itibaren geçerli olan bu fiyat artışının ardından Türkiye dolar bazında Netflix üyelik ücretlerinin en düşük olduğu ülke ünvanını da Arjantin'e kaptırdı.

        Türkiye'de son zam öncesi 2.4 dolar seviyesinde olan en düşük Netflix abonelik paketinin aylık fiyatı da 3.6 dora çıkmış oldu. Arjantin'de ise bu paketin aylık fiyatı 3.3 dolar düzeyinde.



        SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı böyle fahiş bir zam yapılmasını yersiz buldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Netflix aboneliklerini iptal edeceklerini belirtti.

        İşte sosyal medyadaki tepkilerin bazıları:
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Sapkın ve eşcinsel içeriklerle tartışmaların odağındaydı... Netflix'in fahiş zammı kullanıcılarından tepki topladı!