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    • 04.03.2021 15:53
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    Son dakika: ' 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor! Bakanlık sıcak görüntüleri paylaştı

    Son dakika haberi... ndan yapılan açıklamada "' 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor" denildi. Bakanlık, tatbikattan sıcak görüntüleri paylaştı.

    Bakanlık sıcak görüntüleri paylaştı

    (), ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan ' 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.



    Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor! Bakanlık sıcak görüntüleri paylaştı