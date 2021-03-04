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    • 04.03.2021 23:06
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    Bakanı ve komutanlar helikopter kazasının yaşandığı bölgede

    Bakanı ve kuvvet komutanları 11 askerin şehit düştüğü bölgeye intikal etti. Bakan Akar ve komutanlar kazanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunacak.


    Askeri helikopter kaza kırıma uğradı 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

    'in ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğrayan ve bir general ile rütbeli askerlerinde bulunduğu 11 askerin şehit olduğu kazanın ardından Bakanı beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve Komutanı Orgeneral ile incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etmişti. Bakan Akar ve komutanlar bölgeye geldi.

    Bakan Akar ve komutanların kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunacak.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar helikopter kazasının yaşandığı bölgede
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