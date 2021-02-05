HEDEF KARARSIZ ATATÜRKÇÜLER

Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitlenin olduğunu ve bunun için de bu boşluğu doldurmak lazım diyen Koncuk, şu ifadeleri kullandı;

"Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı"