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    • 05.02.2021 10:06
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    ve yeni parti kuruyor! Hedef: ve 'nin küstürdüğü Atatürkçüler!

    'nin olağan kurultayında ismi kara listede geçen ve 'tan 'nı zora sokacak bir hamle geldi. Gelen son dakika haberine göre, İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile yeni bir parti kurup, Atatürkçü kesimin oylarına talip olacaklarını açıkladı.

    Adana Milletvekili İsmail Koncuk İyi Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet ederek geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti.

    Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen daha sonra mahkeme kararı ile ihracı bozulan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin FETÖ ve HDP politikalarından rahatsız olduğunu belirterek yeni bir parti sinyalini vermişti.

    Ümit Özdağ ile yeni bir siyasi parti kurma hedefinde olan İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

        HEDEF KARARSIZ ATATÜRKÇÜLER
        Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitlenin olduğunu ve bunun için de bu boşluğu doldurmak lazım diyen Koncuk, şu ifadeleri kullandı;

        "Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı"

        45 KİŞİYİ ÖZDAĞ'A DESTEK VERDİKLERİ İÇİN İSTİFAYA ZORLAMIŞLARDI
        Muğla'ya giderek İYİ Parti Muğla İl Başkanı Şekerdağ'a teşekkür edeceğini açıklayan Özdağ, "Ancak dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Eğer gidersem Muğla'da gereken yapılacakmış. Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi ve İl Başkanı tehdit edildi. İl Başkanı biraz önce bana mesajla, iki sivil polisin kendisini evden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı." ifadesini kullanmıştı.

        ANKARA KULİSLERİ YENİ PARTİ KURACAĞI DEDİKODUSUYLA ÇALKALANIYORDU
        Ümit Özdağ'ın İYİ Parti ile yaşadığı gerginliğin ardından Ankara kulisleri hareketlenmişti. Ankara kulislerinde Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'ye ve CHP'ye karşı bir parti kuracağı ve söz konusu partinin Atatürkçü vatandaşların oylarına talip olacağı iddia edilmişti.
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        Haberler Güncel Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor! Hedef: İYİ Parti ve CHP'nin küstürdüğü Atatürkçüler!