"Bir süre sonra Ankara'ya genel merkeze çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç vardı odada. Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'Bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler. Şoke oldum. Beni değil şantajcıları savundular. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım, arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer? Nasıl genel başkan yardımcısı bunları odasına kabul eder, anlamış değilim."