Kaset şantajıyla karşı karşıya kalan ve CHP'den istifaya zorlanan Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinin kendisine sahip çıkmadığını, söz hakkı bile tanımadıklarını belirterek, yaşadıklarını anlattı: "Pandemi nedeniyle mekânlar kapalıydı. Birkaç arkadaşımla birlikte bir ortamda alkol aldık. Daha önceden tanıştığım ailece de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü, görüşmek istediğini söyledi. Mekânlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük.
Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuyakalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı. Elinde birtakım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan birkaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığına emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler birkaç hafta daha sürdü."
NASIL KABUL EDER?
Şantajcıların kendisinden istediğini alamayınca genel merkeze giderek CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştüğünü söyleyen Sancar, şöyle devam etti: