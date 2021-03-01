Son dakika haberi... Takvim.com.tr Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasına ilişkin Türkiye'nin konuşacağı detayları ilk kez duyuruyor.
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden kendi isteğiyle istifa etmediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı.
Teoman Sancar'ın istifasının ardından 'ayıp' sayılacak bir ilişkinin olduğu konuşulurken takvim.com.tr olaya ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı.
İSTİFAYI GETİREN O EVDE NELER YAŞANDI?
Elde ettiğimiz bilgilere göre Teoman Sancar, "Elimizde belediyenin yolsuzluk dosyaları var" denilerek Denizli'de 3 ay önce bir eve çağrıldı. İstifayı getiren skandallar zincirinin ilk halkası olan evde iki gencin olduğu, evde alkol alındığı ve o anların videoya çekildiği, Sancar'dan 1 milyon dolar istendiği ve Sancar'ın bu gelişme üzerine savcılığa gittiği ortaya çıktı.
Yine takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre o iki gencin bugün ifadeye çağırılması bekleniyor.
CHP'YE YAKIN GAZETECİDEN ÇARPICI İFADELER
CHP içerisinden aldığı kritik bilgilerle bilinen gazeteci Yalçın Bayer, istifaya ilişkin "Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" dedi.