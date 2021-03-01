



İSTİFAYI GETİREN O EVDE NELER YAŞANDI?

Elde ettiğimiz bilgilere göre Teoman Sancar, "Elimizde belediyenin yolsuzluk dosyaları var" denilerek Denizli'de 3 ay önce bir eve çağrıldı. İstifayı getiren skandallar zincirinin ilk halkası olan evde iki gencin olduğu, evde alkol alındığı ve o anların videoya çekildiği, Sancar'dan 1 milyon dolar istendiği ve Sancar'ın bu gelişme üzerine savcılığa gittiği ortaya çıktı.



Yine takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre o iki gencin bugün ifadeye çağırılması bekleniyor.