CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosuyla koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra istifaya zorladığı öğrenildi. Genel merkezde CHP genel başkan yardımcılarından birinin, boş kâğıda Sancar'a imza attırdığı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüştüğümüz Sancar, "Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim" dedi.
KASET SKANDALINDA VEKİL AYRIMI: KARABATA SAHİP ÇIKTI, SANCAR'I İSTİFAYA ZORLADI
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, seks kaseti şantajıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili ve parti meclisi üyesi Özgür Karabat'a sahip çıkıp istifa ettirmezken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorlaması parti içinde tepkilere neden oldu.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSTİFA ETTİ
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a düzenlenen kaset komplosunun ardından koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu, uygunsuz görüntülerinin olduğu kaseti ortaya çıkan Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorladığı öğrenildi.
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar 27 Şubat'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Sancar'ın istifa açıklaması sosyal medyada ve parti kulislerinde 'Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacak' yorumlarına neden oldu.