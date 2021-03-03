İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeledeki başarısının, örgütü psikolojik yönden çok etkilediğini söyleyen A. D., Murat Karayılan "örgüte en büyük zararı yapılan nokta operasyonlarda aldık" ifadelerini kullandı. PKK'nın kurucu isminin öldürüldüğünü itiraf eden A. D. "Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı." dedi.
İNTİHARLAR VE AYRILMAK İSTEYENLER ARTTI
Örgütte intihar vakaları çok arttı. Çünkü kaçmak isteyenler başaramayınca son çare intihara yöneliyor. Ayrılmak isteyenleri tespit etmek için, Kasım 2020'de 'ayrılmak isteyenler rapor yazsın, değerlendirelim' talimatı gönderildi. Ancak, beklemedikleri yoğun bir taleple karşılaştılar. Ayrılmak isteyen yüzlerce kişiyi hemen ideolojik eğitime alınarak, 'giderseniz devlet işkence eder, müebbet verir' şeklinde kara propaganda yapılıyor.
Kamp yerlerini değiştirdiler ve Türk televizyon kanallarını izlemelerini yasakladılar. Mahmur Kampı çevresindeki hakim tepelere hava harekatı gerçekleştirildiğinde, kamptakiler hemen araçlarla bombalanan alanlara giderek 'Türkiye uçakları sivilleri vuruyor' şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.