CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasının ardından 'Muharrem İnce'nin partisine katılacak' söylentileri başlamıştı. Öte yandan, Milletvekili Sancar'ın uygunsuz görüntülerinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gittiği ve Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri izledikten sonra 'İstifa etsin' talimatı verildiği ileri sürülmüştü.
1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER
Denizli'de bir evde kayda alındığı tespit edilen 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin ilk önce Teoman Sancar'a gönderilerek karşılığında 1 milyon dolar istendiği, ancak Sancar para vermeyi reddedince görüntülerin CHP Genel Merkezine ulaştırıldığı öne sürüldü.
UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER İDDİASI
Sancar'ın, yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşıyla birlikte söz konusu adrese gittiği, burada oğlunun arkadaşıyla olan uygunsuz görüntülerinin iki kişi tarafından kaydedildiği ileri sürüldü.