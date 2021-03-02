Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afet riskini tanımlama zayıf ve güçlü riskleri bilimsel olarak ortaya koymak amacımız. 2020 afetler açısından üzücü bir yıl oldu. Türkiye 1999 depremini afet yönetiminin miladı olarak kabul etti.



İSTANBUL DEPREMİ

Yapılan tüm bilimsel tahliller İstanbul civarında bir depremin uzak olmadığını gösteriyor. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir. Aldığımız sorumluluk gereği telefonumuz 24 saat yanımızda durur. Bu tip afetlerin depremlerin 100 yıllık bir zamanı yok.

Türkiye 99 depremin sonrası adımlarını peşi sıra attı. Hırvatistan'da deprem oldu hemen ekiplerimiz yolladık, çünkü depremin sıkıntısını biliyoruz. Bakanımız Çavuşoğlu Hırvatistan'daydı. Hırvatistan'da da kardeşliğimizi götürdük.

Kapasitemizi çok geliştirdik. Şu an 52 bin biriket ev İdlib'de yapıyoruz.



27 adet lojistik noktamız var. Türkiye afet planını oluşturduk. Örneğin Elazığ'da deprem oldu. 27 grup o masanın etrafındadır. Günlük planımızı yaparız. Orada lojistik vardır, toplanma, barınma, beslenme grupları vardır, hasar tespit grubu vardır.



TELSİZ SİSTEMİ

Jandarmamızın ve Emniyetin telsizleri var. Mart ayının başında İstanbul'da DİAMAR telsiz sistemine geçilecek. Geçen gün Ağrı'da Jandarma telsizi ile polis telsizini aynı anda konuşturabilme imkanına sahip oldu.



AFAD UYGULAMASI

İlk operatörlerle karşı karşıya geldik, arkadaşlarımızla bir AFAD uygulaması yazılıyor. WhatsApp'tan daha kıymetli olduğunu düşündüğümüz, daha güvenli olduğunu düşündüğümüz bir yazılım ile iletişimimizi sağlıyoruz. Yaklaşık 150 bin kapasiteli, 3 milyona çıkarılabilir.



Deprem oldu AFAD uygulaması ile, en yakın toplanma alanına götürecek, uyaracak böyle yapmanız gerekiyor. Enkazın altında kaldınız ,sizin oradan kurtulabilmenizi sağlayacak. İletişimi ve deprem anındaki problemleri ortaya koyacak.

BULUT ALTI İHA

Bulut altı İHA dediğimiz trafikte, afet bölgesinde kullanabileceğimiz, çok iyi görüntü aktarabilecek bir yapı.

Deprem anında telefon çalışmayacak, internet üzerinden çalışabilmeliyiz.



AFET RİSK AZALTMA PLANI

Türkiye afet risk azaltma planı bizim için kıymetli. İl afet risk azaltmam planlarımızı 81 ilde tamamlamalıyız. 6 ilimizde tamamlandı. Tüm kuruluşlarla bir araya gelerek bir yol haritası oluşturdular. Bu kapsamda illerimiz 2021 yılı sonu ile planlar bitecek.