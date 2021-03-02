Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sonuçlarına çevrildi. Sınavın değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek olup öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulmuş ve puan değeri ise 5 olarak belirlenmiştir. Sınav sürecinin tamamlanması ile birlikte AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yılın AÖL sonuçları, sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından yakından takip edilirken konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor...