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    • 02.03.2021 16:52
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    son dakika: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    ? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. tarafından online olarak gerçekleştirilen 1. dönem sınavları sona erdi. Bu gelişmelerin ardından, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. AÖL sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanacak. Peki, 2021? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren Açık Lise sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sonuçlarına çevrildi. Sınavın değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek olup öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulmuş ve puan değeri ise 5 olarak belirlenmiştir. Sınav sürecinin tamamlanması ile birlikte AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Bu yılın AÖL sonuçları, sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından yakından takip edilirken konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

    Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor...

        AÖL SINAV SONUCU NASIL BELİRLENİYOR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.

        Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

        Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı!