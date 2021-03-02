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    • 02.03.2021 14:50
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    son dakika: başvuru ücreti ne kadar? başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

    2021 son başvuru tarihi ne zaman? Sorusu üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Üniversiteye girme hayali kuran milyonlarca gencin giriş yapacağı sınav için geri sayım sürerken, öğrenciler de başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Bu nedenle başvuru tarihinin son günü araştırılıyor. Peki, ? başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor? İşte tarihleri ve başvuru detayları...

    ÖSYM son dakika: YKS başvuru ücreti ne kadar?

    2021 YKS başvuru ücreti ve başvuru işlemleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan YKS sınavı başvuruları sınav takvimine göre, 2 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleşecek. Ücret ödeme için son gün ise 3 Mart olacak. Geç başvuru işlemleri ise 17-18 Mart tarihleri olarak belirlendi. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

    YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    YKS başvuruları 2 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Ücret ödeme için ise son gün 3 Mart olacak. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL sınav ücreti yatıracaklar.

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

        ÖDEMELER HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        4 Şubat'ta başlayan 2021 YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde yani bugün sona erecek. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

        2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

        AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

        YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
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        Haberler Güncel ÖSYM son dakika: YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS - AYT - TYT - YDS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor?