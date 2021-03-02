2021 YKS başvuru ücreti ve başvuru işlemleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan YKS sınavı başvuruları sınav takvimine göre, 2 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleşecek. Ücret ödeme için son gün ise 3 Mart olacak. Geç başvuru işlemleri ise 17-18 Mart tarihleri olarak belirlendi. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
YKS başvuruları 2 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Ücret ödeme için ise son gün 3 Mart olacak. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL sınav ücreti yatıracaklar.