ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ÖSYM tarafından düzenlenmişti ve adayların heyecanla beklediği haber geldi. ALES sınav sonuçları sayfası erişime açıldı ve nasıl sorgulama yapılacağı merakla araştırılanlar arasında yer aldı. ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki alınan puan ne kadar süreyle geçerli olacak?
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ertelenen 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.