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    • 02.03.2021 16:59
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    sonuçları açıklandı! ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı!

    sonuçları açıklandı ve binlerce kişi tarafından merakla araştırılır oldu. ÖSYM tarafından 21 Şubat tarihinde gerçekleşen sınavın soru ve cevapları da yayınlanmıştı ve adaylar kontrol etmişti. Binlerce kişinin ter döktüğü sınavın sonuçları ise az önce belli oldu. Adayların erişimine açılan ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte nın öğrenileceği sayfa…

    takvim.com.tr
    ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ÖSYM tarafından düzenlenmişti ve adayların heyecanla beklediği haber geldi. ALES sınav sonuçları sayfası erişime açıldı ve nasıl sorgulama yapılacağı merakla araştırılanlar arasında yer aldı. ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki alınan puan ne kadar süreyle geçerli olacak?

    ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Ertelenen 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

    Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

    Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

        ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

        Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

        Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        ALES NEDİR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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        Haberler Güncel ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM-ALES/2 sınav sonucu sorgulama ekranı!