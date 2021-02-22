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    • 22.02.2021 14:11
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    son tarih 2021! ? ne kadar?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için son saatlere giriliyor. Sınava giriş yapacak adaylar son tarih hakkında sorgulama yapıyor. ÖSYM ne kadar sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. ? 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan’da yapılacak. Sınava giriş yapacak adaylar da son tarihi kaçırmak istemiyor. Peki ne zaman?

    takvim.com.tr
    MSÜ başvuru son tarih 2021! MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

    2021 MSÜ başvuru son tarih ne zaman? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvuru nasıl yapılır? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavları için başvuru dönemlerinde son tarihlere girildi. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı sınav için başvuru dönemlerine dikkat etmek gerekiyor. ÖSYM sitesinden başvuruları tamamladıktan sonra bankaya para işlemini yapmanız gerekiyor.

    MSÜ BAŞVURU SON TARİH!

    Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 23 Şubat'a kadar yapabilecek.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenmesi dolayısıyla adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

    BU DETAYLARA DİKKAT

    2021-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 arasında yapılacak.

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurmaları ve Harp Okulları için 2021 YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2021-YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci oturumu olan TYT'ye girmeleri gerekiyor.

        HES KODU BİLGİSİ

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan sınava ilişkin paylaşımında, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylarımız başvuru merkezlerimize gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden e-Devlet ile 'kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilir ve sınav başvurularını yapabilir. Başvuru yapabilmek için geçerli HES kodu bilgilerinizi AİS'e kaydetmeniz gerekmektedir." bilgisini verdi.
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