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    • 02.03.2021 16:45
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    Son dakika: Valiliği'nden flaş mesai saati düzenlemesi!

    Son dakika haberleri... Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni kontrollü normalleşme sürecinde ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin bugünden itibaren; Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile , ve nda saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak, ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00, teşkilatında 08.30-16.30, Diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacağı açıklandı.

    İstanbul Valiliği'nden mesai saati düzenlemesi!

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün İstanbul Valisi başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda, İstanbul'da yeni kontrollü normalleşme sürecinde ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri açıklandı.

    Açıklamada, "Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine,

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

    Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına,

    Diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

    Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına,

    İlgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

    kararın uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi." denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valiliği'nden flaş mesai saati düzenlemesi!