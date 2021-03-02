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    • 02.03.2021 13:27
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    'de feci kaza! Aynı hattaki iki otobüsü kafa kafaya çarpıştı

    'de aynı güzergahta çalışan 2 otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Otobüslerin içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilirken, şoförlerden biri yaralandı.

    'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen 2 otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi. Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Güncel Başakşehir'de feci kaza! Aynı hattaki iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı