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    • 17.02.2021 16:35
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    Son dakika: 'de otobüsü buzlanma nedeniyle kaydı! Korku dolu anlar

    Son dakika haberi... 'de virajda buzlanma nedeniyle kayan otobüsü yoldakilere korku dolu anlar yaşattı. Virajda kayan otobüs araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İETT otobüsü buzlanma nedeniyle kaydı!

    'de dün akşam kar yağışıyla kayganlaşan yolda araçlar zor anlar yaşadı. O araçlardan biri de otobüsüydü.

    KIL PAYI KURTULDU
    Virajda kayan otobüs araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.



    İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
    'u 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı.

    Marmara Bölgesi hafta sonu itibarıyla soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle İstanbul'da haftanın ilk 3 gününde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



    Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ümraniye'de sürücülere kontak kapattırdı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başakşehir'de İETT otobüsü buzlanma nedeniyle kaydı! Korku dolu anlar