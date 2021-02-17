Başakşehir'de dün akşam kar yağışıyla kayganlaşan yolda araçlar zor anlar yaşadı. O araçlardan biri de İETT otobüsüydü.

KIL PAYI KURTULDU

Virajda kayan otobüs araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.





İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul'u 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle trafikte sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı.





Marmara Bölgesi hafta sonu itibarıyla soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle İstanbul'da haftanın ilk 3 gününde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.







Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ümraniye'de sürücülere kontak kapattırdı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı.