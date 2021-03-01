Recep Ayı 13 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 15. günü ise 27 Şubat tarihine denk geliyor. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını gelir. Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. 27 Şubat tarihinde ise recep ayının 15. günü idrak edilecek. Recep ayı 15. gece namazı nasıl kılınır? Eyyam-Biyd olarak bilinen Recep ayının 13, 14 ve 15. gecesinde kılınacak namaz!
RECEP AYI 15. GECE NAMAZI NASIL KILINIR?
1-) Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir.
2-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : "Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir."
3-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır. Selam verip namazı bitirince 100 defa:
'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'
"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.
RECEP AYININ 15. GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).