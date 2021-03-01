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    • 01.03.2021 10:01
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    Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde 54 silah ele geçirildi

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22-28 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde ruhsatsız 24 tabanca, 26 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 185 mermi ve 238 kartuşa el kondu.

    Adana'da polis denetimlerinde 54 silah ele geçirildi

    Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22-28 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.

    Denetimlerde ruhsatsız 24 tabanca, 26 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 185 mermi ve 238 kartuşa el kondu.

    Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, kamyonet, 17 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 337 kişiyi yakaladı.

    Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 12 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde 54 silah ele geçirildi