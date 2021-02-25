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    • 25.02.2021 22:37
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    • 25.02.2021 22:37
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    Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Recep ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman?

    Recep ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman? Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Recep ayında vatandaşlar oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırıyor.

    takvim.com.tr
    Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Recep ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman?

    Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Recep ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman? Recep ayında yapılabilecek ibadetlerin neler olduğu merak ediliyor. Mübarek Recep ayında vatandaşlar oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.

    RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

    Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

    Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 25 Şubat tarihinde başladı. Dolayısı ile 8 Mart günü recep ayının 13. günü idrak edilecek.

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

    Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

        BU YIL HÜZÜNLE İHYA EDİLECEK

        Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihya edilecek.

        Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

        Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

        Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
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