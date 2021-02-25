Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Recep ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman? Recep ayında yapılabilecek ibadetlerin neler olduğu merak ediliyor. Mübarek Recep ayında vatandaşlar oruç tutulup tutulmayacağını merak ediyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.
RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?
Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.
Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 25 Şubat tarihinde başladı. Dolayısı ile 8 Mart günü recep ayının 13. günü idrak edilecek.
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).