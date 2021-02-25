Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Recep ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman?

RECEP AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 25 Şubat tarihinde başladı. Dolayısı ile 8 Mart günü recep ayının 13. günü idrak edilecek.